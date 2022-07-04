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В Сергеевке во время ракетного обстрела погибли две судьи

В Сергеевке во время ракетного обстрела погибли две судьи

1 июля 2022 во время ракетных обстрелов пос. Сергеевка Одесской области погибли судья Славянского городского районного суда Донецкой области Ольга Ильяшевич и ее мать – Мария Ильяшевич. Она тоже была судьей.

Об этом сообщили в Донецком апелляционном суде.

В сообщении сказано, что руководство и коллектив Донецкого апелляционного суда с глубокой печалью восприняли это. Коллеги выражают искренние слова поддержки родным погибших.

У Ольги Ильяшевич остался сын Андрей.

Вчера в Одесской области похоронили еще двух жертв ракетного удара в Сергеевке. Это жительница Белгород-Днестровского Надежда Рудницкая и ее сын Дима. Мальчик учился в Академическом лицее. В августе ему исполнилось бы 12 лет. Во время взрыва он вместе с родителями был на их работе — на базе отдыха.

Напомним, что в ночь на 1 июля российская авиация нанесла ракетный удар по пгт. Сергеевка в Одесской области. Были разрушены многоэтажный жилой дом и две базы отдыха.

Всего погиб 21 человек, 16 в девятиэтажном жилом доме и 5 на базах отдыха. 39 пострадавших госпитализировали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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