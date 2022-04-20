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В россии спешно избавляются от мультика, напророчившего букву «Z» и гибель крейсера «Москва»

В россии спешно избавляются от мультика, напророчившего букву «Z» и гибель крейсера «Москва»

Из YouTube-каналов российской киностудии «Союзмультфильм» спешно удаляют советский мультфильм 1973 года выпуска «Сокровища затонувших кораблей». На днях он наделал много шума в сети из-за некоторых моментов, ставших пророческими. Что же так напугало в старом мультике современных фашистов?

Несколько дней назад в Телеграм-каналах и Твиттере широко разошелся отрывок из старого советского мультика длительностью примерно в одну минуту. В отрывке показано, как батискаф под названием «Нептун» с тремя пионерами на борту находит на дне моря затонувший военный корабль. Сначала его называют «пиратской посудиной», а затем видят на борту судна букву «Z».

Все понятно, это фашистский эсминец. Фашистские эсминцы обозначали буквой «Z»,

– говорит один из персонажей мультфильма.

Очевидно, рашистам не понравилось, что герои мультфильма назвали фашистским символ их «спецоперации» в Украине. Как стало известно, этот мультик даже запретили к показу.

И если уж говорить о пророчествах, то стоит вспомнить, что в этом же мультфильме фигурирует еще и довольно зловредная фашистская торпеда, выплывшая из корабля. Она атаковала «Нептун», но в итоге стала грудой ржавого металла и была сдана на металлолом.

Полную версию мультфильма можно посмотреть здесь

Напомним, 14 апреля 2022 года в Черном море двумя украинскими противокорабельными ракетами с комплекса «Нептун» был поражен вражеский крейсер «Москва» . В результате корабль загорелся, а при попытке его буксировки затонул.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ

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