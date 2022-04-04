В результате ночного обстрела Одессы могли пострадать люди

В районе полуночи российские агрессоры обстреляли Одессу крылатыми ракетами. Информация о пострадавших уточняется, но есть основания полагать, что они есть.

О том, что из-за ракетного удара могли пострадать люди, сообщил в эфире телеканала «Еспресо» спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, точной информации все еще нет, но есть опасения, что могли пострадать люди. Более точные сведения спикер ОВА обещал сообщить позже.

Целью последней ракетной атаки также был объект критической инфраструктуры. Какой именно, пока не называется.

Также Сергей Братчук отметил, что увеличение интенсивности обстрелов было прогнозируемым. Целями врага становятся военные объекты и объекты критической инфраструктуры. Прежде всего хранилища горюче-смазочных материалов.

Уничтожая последние, российские агрессоры преследуют двойные цели: не только оставить Вооруженные силы Украины без топлива, но и помешать посевной компании, которую успешно проводит Украина.

Напомним, что в результате предыдущего ракетного удара, который был утром 3 апреля, получили повреждения Одесский НПЗ и хранилище топлива. Люди не пострадали.