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Ракетными ударами по Одессе повреждены НПЗ и нефтехранилище, – глава военной администрации (видео)

Ракетными ударами по Одессе повреждены НПЗ и нефтехранилище, – глава военной администрации (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал о ситуации в городе и области по состоянию на вечер воскресенья, 3 апреля 2022 года.

По словам Марченко, сегодня утром противник ракетами повредил нефтехранилище и Одесский НПЗ. К счастью, никто не пострадал.

Лица, снимавшие последствия удара, задержаны СБУ и понесут наказание.

Кроме того, сообщил глава военной администрации, украинским военным известно, что оккупанты готовят вторжение с территории непризнанного Приднестровья в Одесскую область. Таким образом противник хочет отрезать часть украинских сил и помешать нашему наступлению на других направлениях.

«Напряженность остается, но в ближайшее дни угроза вторжения маловероятна. Наши силы обороны контролируют ситуацию в области»,

– добавил Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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