Новости Одессы и Одесской области

В районе Промышленной виден столб густого черного дыма

В районе Промышленной виден столб густого черного дыма

В условиях регулярных ракетных обстрелов, дым пожаров теперь ассоциируется у одесситов с прилетами. Но в этот раз это обычный пожар – от жары загорелся мусор и шины.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

Одесса. Без паники. На улице (в районе – ред.) Промышленной – пожар.

— написал он у себя в телеграм-канале.

И пояснил, что от жары, предварительно, загорелись бытовой мусор и автошины. Это не «прилет»! Сейчас на месте работают пожарные.

Одесситам же Братчук рекомендовал соблюдать правила пожарной безопасности.

По уточненной информации, горит на Улице Боровского, 33 а.

пожар промышленная

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