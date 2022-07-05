В районе Промышленной виден столб густого черного дыма

В условиях регулярных ракетных обстрелов, дым пожаров теперь ассоциируется у одесситов с прилетами. Но в этот раз это обычный пожар – от жары загорелся мусор и шины.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.
Одесса. Без паники. На улице (в районе – ред.) Промышленной – пожар.
— написал он у себя в телеграм-канале.
И пояснил, что от жары, предварительно, загорелись бытовой мусор и автошины. Это не «прилет»! Сейчас на месте работают пожарные.
Одесситам же Братчук рекомендовал соблюдать правила пожарной безопасности.
По уточненной информации, горит на Улице Боровского, 33 а.