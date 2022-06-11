В центре Одессы горел торговый центр (фото, видео)

Новогодняя елка в июне и мамины нервы: военно-уличный юмор по-одесски Уличный юмор – очень одесское явление. Издавна повелось: что-то такое изобразить или написать, чтобы если не расхохотаться, то хотя бы улыбнуться. Все по законам современной рекламы, но с одесским оттенком. Мы же собрали для вас подборку особого одесского юмора (рекламного и не только) – военно-уличного. ПОДРОБНЕЕ

Патриотические котики Одессы: на Слободке появился мурал в честь доноров (фото) В Одессе появился очередной «кошачий» мурал. На этот раз наши котики-патриоты решили обратить внимание горожан на то, как важно быть донором, особенно в наше непростое время, когда кровь очень часто нужна нашим бойцам. ПОДРОБНЕЕ