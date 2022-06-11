В центре Одессы горел торговый центр (фото, видео)

Вечером 10 июня одесские пожарные ликвидировали пожар в подземном торговом центре в центре города.
Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, возгорание случилось в подземном торговом центре «Греческий» на Греческой площади.
Как установили спасатели, горела мастерская по ремонту цифровой техники iServise на минус 1-м уровне ТЦ.
Для ликвидации пожара понадобилось около 40 минут. Погибших и пострадавших нет. Расположенные рядом магазины также удалось спасти.
Вероятная причина пожара – короткое замыкание электроизмерительного прибора.