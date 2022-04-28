Стрельба в Подольске — что происходит?

В течении трех дней, с 28 по 30 апреля в Подольском районе пройдут учения ВСУ. Местных жителей просят не беспокоиться.

Об этом сказано на официальной странице в Facebook Подольской городской громады.

«На территории города продолжается тренировка боевых групп и подразделений Вооруженных сил Украины. Призываем соблюдать спокойствие и не паниковать, если услышите выстрелы. Повторяем – это учения», — сказано в сообщении.

Недалеко от Подольска находится граница с непризнанным Приднестровьем, российским анклавом на территории Молдовы.

На этой неделе там сильно обострилась ситуация: гремели взрывы, был объявлен красный уровень террористической опасности. А располагающиеся там российские войска приведены в полную боевую готовность. Есть угроза попытки вторжения этих войск на территорию Украины.