«Призрачный флот» всполошил одесситов

27 апреля вблизи одесского берега были замечены несколько кораблей. Многие одесситы забеспокоились – вдруг это российский флот готовится атаковать наш город? Но ответ на этот вопрос оказался довольно неожиданным.

Опасения на счет приближения российского флота, к счастью, не оправдались. Появившиеся на одесском рейде суда оказались брошенным танкером Молдовы «Миллениум Спирит» и парой барж. Н на одном из судов экипажа не было.

Еще в начала войны «Миллениум Спирит» был обстрелян российскими военными, вследствие чего загорелся. Экипаж был эвакуирован одесскими спасателями. С тех пор судно без людей, подобно «кораблю-призраку», дрейфует в Черном море недалеко от Одессы.

Поставить танкер на якорь или завести в порт возможности нет, так существует угроза атаки со стороны российских фашистов.

А вот одну из барж, удалось «поймать» одесскому буксиру и доставить к причалу. Об этом можно судить по опубликованному видео во многих одесских телеграм-каналах.

Ситуацию прокомментировали в Оперативном командовании «Юг»:

Обстановка в море находится под постоянным контролем сил охраны и обороны. Гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия рашистами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия.

Подхода рашистских кораблей к побережью Одессы не было.

Судна, которые иногда появляются на горизонте — обстрелянный рашистами в начале марта танкер «Миллениум Спирит» (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано.