Новости Одессы и Одесской области

«Призрачный флот» всполошил одесситов

«Призрачный флот» всполошил одесситов

27 апреля вблизи одесского берега были замечены несколько кораблей. Многие одесситы забеспокоились – вдруг это российский флот готовится атаковать наш город? Но ответ на этот вопрос оказался довольно неожиданным.

Опасения на счет приближения российского флота, к счастью, не оправдались. Появившиеся на одесском рейде суда оказались брошенным танкером Молдовы «Миллениум Спирит» и парой барж. Н на одном из судов экипажа не было.

Еще в начала войны «Миллениум Спирит» был обстрелян российскими военными, вследствие чего загорелся. Экипаж был эвакуирован одесскими спасателями. С тех пор судно без людей, подобно «кораблю-призраку», дрейфует в Черном море недалеко от Одессы.

Поставить танкер на якорь или завести в порт возможности нет, так существует угроза атаки со стороны российских фашистов.

А вот одну из барж, удалось «поймать» одесскому буксиру и доставить к причалу. Об этом можно судить по опубликованному видео во многих одесских телеграм-каналах.

Ситуацию прокомментировали в Оперативном командовании «Юг»:

Обстановка в море находится под постоянным контролем сил охраны и обороны. Гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия рашистами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия.
Подхода рашистских кораблей к побережью Одессы не было.

Судна, которые иногда появляются на горизонте — обстрелянный рашистами в начале марта танкер «Миллениум Спирит» (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые унесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить