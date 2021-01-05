В пруд одесского парка выпустили еще 200 кг рыбы (видео)

Одесские рыбаки сделали очередной, на этот раз рождественский, подарок любителям спортивной рыбалки: выпустили в пруд Дюковского парка еще 200 килограммов рыбы в дополнение к той, которой зарыбили пруд накануне нового года.

Об этом сообщил в Facebook один из инициаторов акции Всеволод Коваль. Он также опубликовал видео процесса.

На этот раз пруд Дюковского парка пополнился 120 килограммами карпа и 80 килограммами карася. По словам рыбаков, это их подарок одесситам к Рождеству.

«Теперь все желающие смогут совершенно бесплатно половить рыбку, но главное не забывать правило – споймал, поцеловал и выпустил!» – сказано в пояснении к видео.

Ранее в пруд одесского Дюковского парка выпустили 100 килограммов карпов и карасей.

Фото: УСИ