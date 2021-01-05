Новости Одессы и Одесской области

В пруд одесского парка выпустили еще 200 кг рыбы (видео)

В пруд одесского парка выпустили еще 200 кг рыбы (видео)

Одесские рыбаки сделали очередной, на этот раз рождественский, подарок любителям спортивной рыбалки: выпустили в пруд Дюковского парка еще 200 килограммов рыбы в дополнение к той, которой зарыбили пруд накануне нового года.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщил в Facebook один из инициаторов акции Всеволод Коваль. Он также опубликовал видео процесса.

На этот раз пруд Дюковского парка пополнился 120 килограммами карпа и 80 килограммами карася. По словам рыбаков, это их подарок одесситам к Рождеству.

«Теперь все желающие смогут совершенно бесплатно половить рыбку, но главное не забывать правило – споймал, поцеловал и выпустил!» – сказано в пояснении к видео.

Ранее в пруд одесского Дюковского парка выпустили 100 килограммов карпов и карасей.

Фото: УСИ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить