В поселке близ Одессы построят детский сад

Детский сад на 190 мест построят в поселке Авангард Овидиопольского района уже в этом году.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, работы ведутся в рамках президентской инициативы «Большая стройка».

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заверил, что сад будет построен уже в этом году. А пока строители работают в ускоренном темпе.

«Работы на строительной площадке идут непрерывно. Садик будет построен по самым высоким нормам и стандартам строительства, чтобы дети росли в безопасном и творческом пространстве. Очень рад, что этот объект появится в центре Авангардовский ОТГ, где проживает много молодых семей», – отметил Максим Куцый.

Общая стоимость работ составляет 45 млн грн. Средства выделил Государственный фонд регионального развития.

Напомним, в Одесской области планируют построить шесть школ, шесть детских садов и шесть стадионов.

Фото: mama.ua

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