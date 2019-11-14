В популярном одесском заведении фаст-фуда предложат выбрать и оплатить заказ без участия персонала

Вскоре в Одессе откроется еще один McDonalds.

Новая точка сети быстрого питания появится в Суворовском районе — в Ривьере.

Она будет отличаться от уже существующих в других районах Одессы.

Так, посмотреть меню, выбрать и оплатить карточкой можно будет самостоятельно и без разговоров с кассирами.

В целом будет работать четыре терминала самообслуживания. А привычные кассы поделят на два вида: для оформления заказа и для его получения.

Для особо притязательных посетителей там предусмотрят функцию «Приготовлено для тебя», с помощью которой можно заказать любое блюдо, добавив или убрав ингредиент по своему вкусу.

Открытие McDonalds в Ривьере планируется уже в декабре. Работать он будет с 8.30 до 23.00.

Фото: psm7.com

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