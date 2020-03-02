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Новости Одессы и Одесской области

В помощь родителям новорожденных: в Одессе заработал сервис “Е-малыш”

В помощь родителям новорожденных: в Одессе заработал сервис “Е-малыш”

Цифровой портал в помощь молодым родителям стал доступен уже в десяти городах Украины.

В частности, на днях он заработал в Одессе.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

На странице ведомства в Facebook отметили, что сервис пока работает в тестовом режиме.

Но уже к лету в рамках проекта можно будет воспользоваться десятью услугами. Их все можно будет получить, составив всего одно заявление, что позволит сэкономить время родителям малышей.

К концу года онлайн сервис планируют запустить на портале “Дія”.

Сейчас получить услугу программы “Е-малыш” можно во всех роддомах и Центрах предоставления административных услуг Одессы.

Для этого родителям нужно обратиться к медработаникам. При себе следует иметь паспорт, номера плательщиков налогов и медицинскую справку о рождении ребенка от роддома.

Фото: “Е-малыш”, Facebook

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