В полиции сообщили подробности последних обстрелов Одесской области (фото)

Войска России не прекращают обстреливать Одесщину: полицейские зафиксировали последствия преступных действий оккупантов в Большом Дальнике и Санжейке.

22 марта российские захватчики специально выпустили в сторону Одесской области несколько ракет. К счастью, людей не задело.

Событие правоохранители квалифицировали по ч.2 ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного Кодекса Украины.

Также оккупанты не прекращают обстреливать с моря по прибрежным населенным пунктам региона. Так, 21 марта полицейские получили шесть сообщений о взрывах и стрельбе.

В результате действий военных преступников поврежден двухэтажный частный жилой дом в селе Санжийка. И в этот раз также, к счастью, обошлось без жертв.

В единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Полицейские продолжают работу на местах обстрелов.