Быть ли локдауну на Пасху – что известно

Ужесточение карантина в Украине на Пасху и майские праздники пока не планируется. Какие-то специальные ограничения на правительственном уровне не готовятся, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

При этом, по словам Ляшко, ведутся переговоры с церквями, чтобы сделать празднование Пасхи максимально безопасным. Он предлагает сделать меньше праздничных литургий, а пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, по возможности не входить внутрь храма.

«И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить куличи. Локдаун в данный момент не планируется на майские», – добавил главный санврач.

Виктор Ляшко также напомнил, что на сегодня для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения в «желтой» или «красной» зонах. Хотя не исключено, что священнослужители будут просить смягчить их на время Пасхи.

При этом закрывать храмы на Пасху не планируют.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что авиа- и железнодорожное сообщение в праздничные дни ограничивать не собираются.

«Мы не планируем закрывать авиаперевозки, то же касается железнодорожных перевозок. А городские перевозки – это вообще ответственность местных властей», – заявил министр.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не исключает вероятности введения усиленных карантинных ограничений на Пасху и майские праздники из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. По его словам, на праздники будет действовать «особый режим»: украинцев будут призывать максимально ограничивать контакты и избегать больших скоплений людей.

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