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Новости Одессы и Одесской области

Жители старого одесского дома превратили часть фасада в картинку (фото)

Жители старого одесского дома превратили часть фасада в картинку (фото)

Фасад двухэтажного старого дома на ул. Осипова имеет вид печальный: облупившийся, во многих местах трещины, другие «привычные» проблемы. Но вот наметившаяся в последние годы тенденция превращать старые неказистые фасады в исторической части города в «картинку» коснулась и этого дома.

Его первый этаж, вернее, только его часть, заиграла совершенно по-новому. Тут появились изображения красивых мультяшных домиков, деревьев, девушки на велосипеде и, конечно же, котика. В общем, словно появилась развеселая фантазия на тему, каким бы хотелось видеть этот дом в будущем. Ну, или каким он снится по ночам в счастливых снах его жителям.
Ничего не скажешь, смотрится этот «кусочек» очень позитивно. Но вот ведь какая «штука»: стоит поднять глаза и увидеть реальную картинку второго этажа, ворот и всего прочего, чего не коснулась рука мастера стрит-арта, становится грустно. С другой стороны, в глаза прохожим бросается как раз разрисованная часть фасада, наполняющая позитивом и вызывающая улыбку.
В общем, получается по принципу: «кто что видит», или «тут любуемся, тут слегка ужасаемся», или еще точнее — «живем на контрастах».

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Мария Котова
Мария Котова
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