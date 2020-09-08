В ожидании «Айболита»: Одесский театра кукол открыл двери для зрителей

Одесский академический театр кукол открыл новый сезон. Полгода театр «карантинил», и вот теперь зрительный зал снова принимает своих долгожданных гостей.

Как сообщают в театре, в связи с новыми правилами шахматной рассадки зрителей количество продаваемых мест в зале ограничено до 70. Потому театр просит одесситов и гостей города позаботиться о билетах заранее. Театр учитывает все рекомендации МОЗ Украины относительно антикороновирусных норм: там установлено оборудование, уничтожающее вирусы, бактерии и другие микроорганизмы.

Спектакли в театре демонстрируются каждую субботу и воскресенье, в 11 и 13 часов, а также в каждую среду в 11 часов. В сентябре зрителей ждут любимые сказки — «Буратино», «Волк и семеро козлят», «По щучьему веленью», «Три поросенка», «Золушка» и другие.

Скоро маленьких и больших почитателей кукольного театра ждет премьера — это мюзикл «Айболит» (пожалуй, трудно сейчас отыскать более актуального сказочного персонажа, не правда ли?). Как говорят в театре, появление доктора Айболита в Одессе в 2020 году —– очень добрый знак для нашего города. Именно поэтому работа над постановкой новой сценической версии знаменитой сказки Корнея Чуковского стала основным делом в карантинные месяцы.

Премьерные показы мюзикла «Айболит» состоятся 19 и 20 сентября, начало спектаклей — в 11 и 13 часов.

Над новым спектаклем работает столичная постановочная группа: режиссер-постановщик заслуженный деятель искусств Украины Руслан Неупокоев, художник-постановщик Вера Задорожняя, композитор, заслуженный деятель искусств Украины Тимур Полянский. В двух актерских составах спектакля задействованы и опытные мастера труппы, и совсем новые лица – молодые актеры, принятые в театр недавно.

Зрителей ждет сюрприз: действие нового одесского «Айболита» будет разворачиваться в двух планах — кукольном и живом актерском, ну а кроме того, знакомые с детства стихи и совершенно новые мелодии, зажигательные танцы, веселые шутки, морское путешествие в Африку, победа над злым разбойником Бармалеем и, конечно же, счастливый финал, твердо утверждающий мысль о том, что все — и звери, и люди, дети и взрослые — обязательно будут здоровы.

Цена билета на премьерный спектакль 150 гривен.

Предварительная продажа билетов онлайн: http://www.teatr-kukol.od.ua/tiket

Фото — пресс-служба театра