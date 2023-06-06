В отношении командира корвета в ОДесской области завершено следствие: его будут судить

Бывший командир корвета «Луцк», перешедший на сторону врага и командующий российским кораблем, Государственное бюро расследования (ГБР) завершило следствие. Теперь предателя будут судить, о чем рассказали в ДБР.

ГБР работает над привлечением к ответственности бывших украинских военнослужащих, во время военных действий в Украине предавших присягу и воюющих против собственного народа на стороне оккупанта.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира противолодочного корвета «Луцк», который в 2014 году после оккупации россией Крыма перешел на службу к захватчикам. Обвинительный акт направлен в суд.

Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями россии его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору.

Пока он командует российским кораблем «Суздалец», в который оккупанты переименовали «Луцк». Предатель активно участвует в российской вооруженной агрессии против Украины.

Бывший военный обвиняется в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Предателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, что задержан интернет-провокатор в Одессе: продавал «липовые» удостоверения журналиста и дискредитировал ВСУ.

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Фото: ДБР