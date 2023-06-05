«Жена забрала меня из плена»: история военнослужащего, защищавшего Херсонскую область (видео)

Руслан получил минно-обломочное ранение головы в конце марта во время боя в Александровке Херсонской области. Побратимы оттащили мужчину в окоп, потому что подумали, что он погиб. Через три дня его нашли живым местные жители. В течение недели они прятали его от оккупантов у себя дома, а затем решились отвезти в больницу. Впрочем, добраться до нее не удалось – дорогой их остановили российские военные, Руслана взяли в плен. На оккупированную территорию за ним приехала жена.
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