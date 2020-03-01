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Новости Одессы и Одесской области

В одном из городов Одесской области дорожает вывоз мусора

В одном из городов Одесской области дорожает вывоз мусора

По информации Арцизского горсовета, коммунальное предприятие «Житловик» намерено повысить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

Действующий тариф на вывоз ТБО составляет 84 грн./м3 (с НДС). В связи с повышением минимальной заработной платы, а также увеличением затрат на материалы и запасные части для транспортных средств, коммунальное предприятие предлагает повысить тариф для твердых бытовых отходов до 92,20 грн./м3 (с НДС).

Тарифы на вывоз мусора в многоквартирных домах составят 14,60 грн. на одного человека в месяц.

Фото: omr.gov.ua

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