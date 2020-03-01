В одном из городов Одесской области дорожает вывоз мусора

Действующий тариф на вывоз ТБО составляет 84 грн./м3 (с НДС). В связи с повышением минимальной заработной платы, а также увеличением затрат на материалы и запасные части для транспортных средств, коммунальное предприятие предлагает повысить тариф для твердых бытовых отходов до 92,20 грн./м3 (с НДС).

Тарифы на вывоз мусора в многоквартирных домах составят 14,60 грн. на одного человека в месяц.

Фото: omr.gov.ua

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