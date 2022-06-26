В Одессу пыталась въехать непростая представительница «русского мира»

При проверке на блокпосту пограничники выяснили, что в Одессы пытается въехать женщина, принимавшая участие в организации псевдовыборов главы ДНР.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На одном из блокпостов пограничники остановили автомобиль семейной пары, двигавшийся на въезд в Одессу.

В ходе проверки их документов сработала одна из баз данных. В частности, выяснилось, что 57-летняя женщина сознательно принимала участие в попытках легализации ДНР/ЛНР путем организации псевдовыборов главы ДНР.

Кроме того, уроженка Донецкой области ранее пересекала границу через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории.

Для дальнейшей проверки и установления всех обстоятельств противоправных действий женщину передали сотрудникам Нацполиции.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какие реальные тюремные сроки получают в Одессе любители «русского мира». Уже известно о двух приговорах, которые вынесли одесситам, распространявшим российскую пропаганду в соцсетях и оправдывавших вторжение россии в Украину.

Фото Госпогранслужбы Украины