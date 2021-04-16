В Одессе запретят большим грузовикам въезжать в город в час пик

В Одессе планируют запретить въезжать в город в час пик грузовикам свыше 3,5 тонн. Причем, новое правило будет предусматривать не только запрет на въезд, но и на остановку грузового транспорта.
Для этого планируют установить специальные дорожные знаки и ввести штрафы. Соответствующий проект решения исполкома горсовета Одессы уже опубликован на официальном сайте города.
Запрет будет действовать 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 на таких улицах:
- проспекте Добровольського
- ул. Семена Палия
- Южной дороге
- Николаевской дороге
- ул. Чорноморського козацтва
- ул. Атамана Головатого
- ул. Водопроводной
- ул. Краснова
- проспекте Небесной Сотни
- ул. Преображенской
- ул. Ришельевской
- ул. Пушкинской
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