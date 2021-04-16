В Одессе запретят большим грузовикам въезжать в город в час пик

В Одессе планируют запретить въезжать в город в час пик грузовикам свыше 3,5 тонн. Причем, новое правило будет предусматривать не только запрет на въезд, но и на остановку грузового транспорта.

Для этого планируют установить специальные дорожные знаки и ввести штрафы. Соответствующий проект решения исполкома горсовета Одессы уже опубликован на официальном сайте города.

Запрет будет действовать 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 на таких улицах:

проспекте Добровольського

ул. Семена Палия

Южной дороге

Николаевской дороге

ул. Чорноморського козацтва

ул. Атамана Головатого

ул. Водопроводной

ул. Краснова

проспекте Небесной Сотни

ул. Преображенской

ул. Ришельевской

ул. Пушкинской

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