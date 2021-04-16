Новости Одессы и Одесской области

В Одессе запретят большим грузовикам въезжать в город в час пик

В Одессе запретят большим грузовикам въезжать в город в час пик

В Одессе планируют запретить въезжать в город в час пик грузовикам свыше 3,5 тонн. Причем, новое правило будет предусматривать не только запрет на въезд, но и на остановку грузового транспорта. 

Для этого планируют установить специальные дорожные знаки и ввести штрафы. Соответствующий проект решения исполкома горсовета Одессы уже опубликован на официальном сайте города.

Запрет будет действовать 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 на таких улицах:

  • проспекте Добровольського
  • ул. Семена Палия
  • Южной дороге
  • Николаевской дороге
  • ул. Чорноморського козацтва
  • ул. Атамана Головатого
  • ул. Водопроводной
  • ул. Краснова
  • проспекте Небесной Сотни
  • ул. Преображенской
  • ул. Ришельевской
  • ул. Пушкинской

Читайте также: Как одесситам добраться на работу с Ленпоселка

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить