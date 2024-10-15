Новости Одессы и Одесской области

Бесплатный концерт и интересные лекции: куда пойти в Одессе 15-17 октября

Бесплатный концерт и интересные лекции: куда пойти в Одессе 15-17 октября

Лекции о создателях крафтовых произведений, поэте Николае Бажане, концерт в консерватории и возможность пообщаться на английском — такие бесплатные культурные события можно посетить в Одессе на этой неделе. А еще — проверить онлайн свою медиаграмотность.

Осень неожиданно добралась до середины. Пока что она радовала нас мягким теплом, возможностью купаться в море и интересными событиями. Вторая половина обещает быть такой же теплой и не менее активной. А интересные и полезные события мы для вас подберем.

Что: Музыкальная вселенная Людмилы Самодаевой — концерт в консерватории
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 15 октября, 18:00
афишаЧто: Николай Бажан: «В поисках равновесия». Лекция Ирины Нечиталюк
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 15 октября, 15:00
афишаЧто: Путешествуй по крафтовой Украине — рассказ дизайнеров
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 16 октября, 16:00
афиша
Что: American English Club — общение на английском языке
Где: Онлайн
Когда: 16 октября, 17:00
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афишаЧто: Национальный тест по медиаграмотности
Где: Онлайн
Когда: 17 октября
афишаЧто: American Speaking Club — общение на английском языке
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 17 октября, 17:00
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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