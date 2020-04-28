В Одессу идет циклон Ксения с похолоданием и грозами

Уже на этой неделе в город придет новый циклон под названием Ксения.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Еще во вторник, 28 апреля, в наших краях будет властвовать антициклон Одило. Он сохранит сухую погоду без осадков. Впрочем, будет облачно. Порывы ветра, который резко поменяет направление с севера на юг, достигнут 5-10 м/с при температуре 6-16 градусов тепла.

Однако уже в среду, 29 апреля, в город придет Ксения и вытеснит Одило. Синоптики говорят, что Ксения будет богата на осадки. С ее подачи Одессу накроют дожди и ливни с грозами. К тому же циклон нагонит в город штормовой ветер.

Так, 29 апреля, будет дуть сильный ветер с юга, его порывы достигнут 14-17 м/с. Воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. Возможен небольшой кратковременный дождь.

В четверг, 30 апреля, день выдастся пасмурным. Температура воздуха упадет до +10 градусов. Южный ветер стихнет. Ожидается кратковременный дождь с грозой.

В пятницу, 1 мая, осадков не предвидится. Температура воздуха составит от 10 до 16 градусов тепла. Небо будет облачным с прояснением, а ветер юго-восточный.

В субботу, 2 мая, над городом нависнут тучи. Синоптики прогнозируют южный ветер и дождь с грозой. Воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.

В воскресенье, 3 мая, также сохранится пасмурная погода. В Одессу, по прогнозам, придет затяжной дождь, местами с ливнями. Температура воздуха составит от 9 до 18 градусов тепла. Ветер будет дуть с юго-востока.

Читайте также:

Митрополит Одеський та Ізмаїльський здійснив молебень на дощ та освятив поля (відео)

Фото: odessa.online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.