Ключевые моменты:
- Женщину в Одессе приговорили к 5 годам условно за разглашение информации о местах работы ТЦК в Telegram.
- Ее сообщения, по данным следствия, помогали уклонистам избегать мобилизации.
Детали дела и решение суда
По информации следствия, в период с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая систематически размещала сообщения в Telegram-чате, который насчитывал более 28 тысяч подписчиков. В этих сообщениях она предупреждала о передвижении мобилизационных групп ТЦК. Впоследствии эта информация распространялась и в другие мессенджеры.
Следствие установило, что сообщения содержали точные адреса и время проведения мероприятий по вручению повесток. Благодаря этой информации военнообязанные имели возможность избегать встречи с представителями ТЦК, что прямо влияло на уменьшение мобилизационного ресурса в условиях военного положения.
Во время судебного рассмотрения дела подсудимая искренне раскаялась, признала свою вину и добровольно способствовала раскрытию преступления. Адвокат обвиняемой отметил, что она не осознавала последствий своих действий и действовала без злого умысла. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что женщина воспитывает ребенка и имеет материальные трудности, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.
Читайте также:
- Мужчина ранил ножом сотрудника ТЦК в Одессе
- Батюшка в казарме: Одесская епархия обвиняет ТЦК в незаконной мобилизации (ОБНОВЛЕНО)
- Глава одесского ТЦК назначен заместителем Кипера