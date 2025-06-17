Ключевые моменты:

Женщину в Одессе приговорили к 5 годам условно за разглашение информации о местах работы ТЦК в Telegram.

Ее сообщения, по данным следствия, помогали уклонистам избегать мобилизации.

Детали дела и решение суда

По информации следствия, в период с февраля по октябрь 2024 года обвиняемая систематически размещала сообщения в Telegram-чате, который насчитывал более 28 тысяч подписчиков. В этих сообщениях она предупреждала о передвижении мобилизационных групп ТЦК. Впоследствии эта информация распространялась и в другие мессенджеры.

Следствие установило, что сообщения содержали точные адреса и время проведения мероприятий по вручению повесток. Благодаря этой информации военнообязанные имели возможность избегать встречи с представителями ТЦК, что прямо влияло на уменьшение мобилизационного ресурса в условиях военного положения.

Во время судебного рассмотрения дела подсудимая искренне раскаялась, признала свою вину и добровольно способствовала раскрытию преступления. Адвокат обвиняемой отметил, что она не осознавала последствий своих действий и действовала без злого умысла. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что женщина воспитывает ребенка и имеет материальные трудности, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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