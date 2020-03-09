В Одесскую область вернулись с зимовки “красноножки” с оранжевым клювом (фото)

Кулик обыкновенный был замечен в нацпарке под Одессой “Тузловские лиманы”.

Об этом рассказал в facebook эколог, научный сотрудник парка Иван Русев, поделившись фото.

По словам эколога, птицы начали возвращаться из Африки, где они зимовали.

Уже прилетело около 200 особей.

Сотрудники нацпарка узнали кулика по пронзительному звуку голоса. Посмотрели в бинокль – точно, он.

Кулик – очень красивая птица, привлекает внимание пестрым внешним видом. У пернатого оранжевый клюв и длинные стройные лапы. Тоже яркие – красноватого оттенка, за что птицу прозвали “красноножкой”.

По словам Ивана Русева, кулика часто можно встретить повсюду в Европе. В Украине он гнездится почти везде, кроме Закарпатья, а зимовать улетает на юг.

Фото: Иван Русев, facebook

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