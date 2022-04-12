В Одесскую область приехали более 25 тысяч беженцев

Об этом сообщили на заседании в Одесской областной военной администрации, где обсуждались наиболее актуальные социально-экономические вопросы развития региона.

Для взятия на учет обратилось за статусом беженцев обратились 25 811 человек.

Помощь внутриперемещенным лицам на проживание выплачивается в размерах:

3000 грн – на каждого ребенка или человека с инвалидностью;

2000 грн – на каждое другое лицо.

Помощь выплачивается на банковский счет (по состоянию на Ivan) указанный в заявлении. Выплату ВПЛ получают за полнолуние независимо от даты за ее получением.

«Выплата не включается в совокупный доход семьи при предоставлении других видов социальных пособий. Также не облагается налогом на доходы физических лиц», — сообщила директор Департамента социальной и семейной политики Одесской ОВА.

Татьяна Дементьева отметила, что обратившимся до 14 апреля 2022 года помощь будет выплачена и за март. Правительство продлило срок подачи заявлений на получение помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля.

В ОВА отметили, что каждый день количество беженцев увеличивается в среднем от 400 до 1500 человек. И с учетом событий, происходящих на востоке страны, их количество будет стремительно увеличиваться и в одесском регионе.