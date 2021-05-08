В Одесскую область пожаловал циклон Грегор – чего ожидать?

Сегодня, 8 мая, Одесскую область накрыл циклон по имени Грегор. Он принес в регион дождь и сильный ветер.

При этом, по данным Укргидрометцентра, дождь возможен до обеда, а после немного распогодится и даже выглянет солнце. А вот ветер сменит направление на северо-западный и усилится. Возможны порывы до 15-24 м/с.

Температура воздуха днем в Одессе поднимется до 17 градусов тепла.

Отметим, сегодня утром в Одессе прошел дождь с грозой.

Напомним, в пятницу, 7 мая, в Украине и в частности, в Одесской области, было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Ранее синоптики прогнозировали, что май в Украине будет теплее обычного.