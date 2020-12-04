На Одесчине установили почти три десятка платформ под гнезда аистов

В этом году энергетики Одесской области установили 26 платформ для гнезд аистов, сообщает пресс-служба компании «ДТЭК Одесские электросети». Таким образом, птиц защищают от поражения электротоком, а жителей — от аварийных отключений электроснабжения.

Как поясняют в ДТЭК, необходимость устанавливать специальные конструкции вызвана тем, что аисты очень часто обустраивают свои гнезда на электроопорах, а вес этих гнезд может достигать 500 кг, что создает опасность как для пернатых, и для стабильного электроснабжения.

Больше всего платформ установили в Николаевском, Татарбунарском и Окнянском районах. Кроме платформ энергетики начали устанавливать светоотражающие маркеры, а в следующем году начнут монтировать специальные кожухи на изоляторы и провода.

Энергетики отмечают, что закрепленные на высоковольтных линиях маркеры делают их видимыми для птиц в полете, чтобы те могли их безопасно обойти. А полимерные кожухи для изоляторов и прилегающих проводов препятствуют соприкосновению птиц с деталями, которые находятся под напряжением.

Ранее сообщалось, что в селе Граденицы Беляевского района Одесской области сотрудники компании ДТЭК спасли от гибели аистов, свивших гнездо на опоре линии электропередачи. 180-килограммовый домик аистов — при помощи специальной техники его перенесли с вершины столба на специальную платформу.

Фото: 7 канал