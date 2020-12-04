Новости Одессы и Одесской области

На Одесчине установили почти три десятка платформ под гнезда аистов

На Одесчине установили почти три десятка платформ под гнезда аистов

В этом году энергетики Одесской области установили 26 платформ для гнезд аистов, сообщает пресс-служба компании «ДТЭК Одесские электросети».
Таким образом, птиц защищают от поражения электротоком, а жителей — от аварийных отключений электроснабжения.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как поясняют в ДТЭК, необходимость устанавливать специальные конструкции вызвана тем, что аисты очень часто обустраивают свои гнезда на электроопорах, а вес этих гнезд может достигать 500 кг, что создает опасность как для пернатых, и для стабильного электроснабжения.

Больше всего платформ установили в Николаевском, Татарбунарском и Окнянском районах. Кроме платформ энергетики начали устанавливать светоотражающие маркеры, а в следующем году начнут монтировать специальные кожухи на изоляторы и провода.

Энергетики отмечают, что закрепленные на высоковольтных линиях маркеры делают их видимыми для птиц в полете, чтобы те могли их безопасно обойти. А полимерные кожухи для изоляторов и прилегающих проводов препятствуют соприкосновению птиц с деталями, которые находятся под напряжением.

Ранее сообщалось, что в селе Граденицы Беляевского района Одесской области сотрудники компании ДТЭК спасли от гибели аистов, свивших гнездо на опоре линии электропередачи. 180-килограммовый домик аистов — при помощи специальной техники его перенесли с вершины столба на специальную платформу.

Фото: 7 канал

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить