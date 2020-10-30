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На Одесчине спасли от гибели аистов, угнездившихся в опасном месте (фото)

На Одесчине спасли от гибели аистов, угнездившихся в опасном месте (фото)

В селе Граденицы Беляевского района Одесской области сотрудники компании ДТЭК спасли от гибели аистов, свивших гнездо в неположенном месте – на опоре линии электропередачи.

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Как сообщает «Тезис», аисты свили гнездо на электроопоре еще 30 лет назад. С тех пор оно разрослось и несколько раз горело из-за электрозамыкания. В результате птицы подвергались смертельной опасности, а жители села рисковали остаться без света.

Вчера сотрудники ДТЭК переселили 180-килограммовый домик аистов — при помощи специальной техники его перенесли с вершины столба на специальную платформу.

Всего в рамках проекта «Защита биоразнообразия» до конца 2020 года в Одесской области планируют установить 26 таких платформ.

Аист, гнездо аиста

Отметим, что, по преданию, аисты приносят счастье в дом и новорожденных в семью.

Фото: 7 канал

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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