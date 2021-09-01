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В Одесском зоопарке пройдут два детских праздника: сюрпризы для первоклассников и не только

В Одесском зоопарке пройдут два детских праздника: сюрпризы для первоклассников и не только

1 сентября для первоклассников устроят праздник «День знаний», 2 сентября в зоопарке подготовили программу ко Дню города.

Оба дня детей будут развлекать веселые аниматоры. Пройдут мастер-классы.

1-го сентября все желающие смогут научиться делать закладки для учебников.

Всем первоклассникам вход в Одесский зоопарк в этот день бесплатный.

Начало праздника – в 12:00.

2-го сентября в Одесском зоопарке состоится праздник, посвященный Дню города. Начнется он также в 12:00.

Гостей ждет праздничный концерт с участием детских коллективов, мастер-класс по оригами, викторина, аниматоры и пузырьковое шоу.

В завершение праздника все смогут понаблюдать за шоу-кормлением экзотических животных.

мастер-класс в зоопарке аниматоры в зоопарке

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, куда пойти в Одессе на День города и опубликовала программу празднования

Фото со страницы Одесского зоопарка в facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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