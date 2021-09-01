В Одесском зоопарке пройдут два детских праздника: сюрпризы для первоклассников и не только

В одесских школах отменили линейки 1 сентября Праздничные линейки, посвященные первому звонку и Дню знаний в 2021 году в городских школах проводиться не будут. ПОДРОБНЕЕ

По-нашему, по-рыжему: одесситы окунулись в волны фестивального позитива (фоторепортаж) Когда в самом конце августа у Дюка собираются рыжие люди, рыжие собаки и даже коты, то это означает, что скоро – День города. А еще это означает, что одесситы окунаются в волны сплошного позитива: в Одессе – фестиваль «Рыжий город». И у него юбилей – он проходит уже в пятый раз. ПОДРОБНЕЕ