В Одесском зоопарке появились маленькие европейские муфлоны (фото)

Как рассказали в Facebook сотрудники зверинца, все малыши здоровы и уже активно познают окружающий мир.

В зоопарке также рассказали, что европейский дикий муфлон сохранился на островах Корсика и Сардиния, но его широко расселили в южных районах Европы. Место его распространения – гористые ландшафты. Самки и ягнята образуют вместе стадо до 100 особей, в то время как самцы является одиночками и присоединяются к стаду только в брачный период.

Напомним, ранее в Одесском зоопарке появился на свет олененок редкого вида – китайский мунтжак.

Фото: Facebook-страница Одесского зоопарка