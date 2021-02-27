В Одесском зоопарке появились маленькие европейские муфлоны (фото)

В Одесском зоопарке – снова пополнение: здесь родились дети европейского муфлона.
Как рассказали в Facebook сотрудники зверинца, все малыши здоровы и уже активно познают окружающий мир.
В зоопарке также рассказали, что европейский дикий муфлон сохранился на островах Корсика и Сардиния, но его широко расселили в южных районах Европы. Место его распространения – гористые ландшафты. Самки и ягнята образуют вместе стадо до 100 особей, в то время как самцы является одиночками и присоединяются к стаду только в брачный период.
Напомним, ранее в Одесском зоопарке появился на свет олененок редкого вида – китайский мунтжак.
Фото: Facebook-страница Одесского зоопарка