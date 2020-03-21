fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В одесском зоопарке похвастались фотогеничными рогатыми моделями (фото)

В одесском зоопарке похвастались фотогеничными рогатыми моделями (фото)

В зверинце Одессы есть “Сельский дворик”.

Там живут домашние животные: куры, кролики, утки, овцы. Отдельного внимания заслуживают обитающие там козы.

Они очень ласковые и контактные, всегда с радостью “общаются” с посетителями и выпрашивают у них угощения.

При этом у коз есть еще одна интересная особенность. Они любят красоваться перед публикой и фотографироваться.

Для них руководство зверинца даже временами устраивает конкурсы красоты.

А недавно устроили фотосессию.

Так, на страничке зоопарка в соцсетях выложили снимки, где видно, как козы оригинально “работают” на камеру.

“Козы на нашем сельском дворике – настоящие фотомодели! Они всегда умело и с удовольствием позируют. Нам кажется, что получается у них здорово! А Вы что думаете?”, – написали представители зоосада.

Супермодель по-одесски

Супермодель по-одесски

Фото: КУ «Одесский зоопарк» в Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить