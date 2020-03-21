В одесском зоопарке похвастались фотогеничными рогатыми моделями (фото)

Там живут домашние животные: куры, кролики, утки, овцы. Отдельного внимания заслуживают обитающие там козы.

Они очень ласковые и контактные, всегда с радостью “общаются” с посетителями и выпрашивают у них угощения.

При этом у коз есть еще одна интересная особенность. Они любят красоваться перед публикой и фотографироваться.

Для них руководство зверинца даже временами устраивает конкурсы красоты.

А недавно устроили фотосессию.

Так, на страничке зоопарка в соцсетях выложили снимки, где видно, как козы оригинально “работают” на камеру.

“Козы на нашем сельском дворике – настоящие фотомодели! Они всегда умело и с удовольствием позируют. Нам кажется, что получается у них здорово! А Вы что думаете?”, – написали представители зоосада.

Фото: КУ «Одесский зоопарк» в Facebook

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