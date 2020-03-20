Одесский зоопарк обзавелся 5-месячной тигрицей

Предварительно до 3 апреля, как и большинство городских учреждений, одесский зоопарк отправился на карантин.

В то же время в зверинце продолжают жить обычной жизнью и даже похвастались новым приобретением.

Так, зоопарк недавно купил еще одну тигрицу. Она еще маленькая, ей всего пять месяцев.

Хищницу выкупили у одесского “Биопарка”, передает pushkinska.net.

По информации издания, за тигрицу выложили 59 тысяч гривен.

В зоопарке сейчас живет четыре тигра. Так, там обитает купленный у Николаевского зоопарка молодой самец Авгур, 15-летний Тайгер и его подруга, 14-летняя самка Натали.

Кстати, в этом году у пары родился тигренок. Совсем недавно он начал гулять с мамой по вольеру, а сотрудники зверинца поделились видео c прогулки.

Когда малыш подрастет, его, вероятней всего, обменяют на более дефицитное животное для зоосада.

Авгур пока не успел обзавестись потомством. Возможно, ему придется по вкусу новая тигрица из биопарка, и они создадут пару.

К слову, также в зверинце вскоре появится еще один юный хищник. Не так давно у биопарка выкупили еще и пятимесячного леопарда, его должны привезти к концу месяца.

Фото: odessa.online

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