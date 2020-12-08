В Одесском зоопарке открылась почта Деда Мороза

В Одесском зоопарке появилась почта Деда Мороза.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Фейсбуке.
Взрослым и маленьким одесситам предлагают бросать в ящик поздравительные открытки для жителей зверинца или письма со своими самыми сокровенными желаниями.
Новогодний почтовый ящик установили на зелёной поляне возле статуи пеликана-моряка.
Напомним, в Одесском зоопарке до конца декабря будут выбирать имена для малышей дикобразов.
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Фото: facebook.com/Одесский зоопарк