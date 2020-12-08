В Одесском зоопарке открылась почта Деда Мороза

Об этом сообщается на странице зоопарка в Фейсбуке.

Взрослым и маленьким одесситам предлагают бросать в ящик поздравительные открытки для жителей зверинца или письма со своими самыми сокровенными желаниями.

Новогодний почтовый ящик установили на зелёной поляне возле статуи пеликана-моряка.

Напомним, в Одесском зоопарке до конца декабря будут выбирать имена для малышей дикобразов.

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Фото: facebook.com/Одесский зоопарк