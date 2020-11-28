Одесский зоопарк предлагает выбрать имена для маленьких дикообразиков

Одесский зоопарк предлагает посетителям выбрать имена для недавно родившихся детенышей дикобразов.
Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.
Как рассказал Беляков «УСИ», детенышей двое – мальчик и девочка. При рождении от них отказалась мать, и сотрудники зоопарка выкормили их из пипетки.
Сейчас маленьким дикообразикам уже два месяца, они окрепли и уже могут кушать самостоятельно. Скоро их переселят в общий вольер к взрослым дикообразам, а пока малыши живут в кабинете Белякова.
Желающие предложить свои версии имен для маленьких дикобразов могут в течение месяца присылать варианты на страницу Одесского зоопарка в Facebook.
Имена собираются выбрать в конце декабря.
Ранее «Одесская жизнь» писала о пополнении в одесском зоопарке, где родились двое малышей-дикообразиков.
Фото-скриншот Марии Котовой