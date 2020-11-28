Одесский зоопарк предлагает выбрать имена для маленьких дикообразиков

Об этом сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.

Как рассказал Беляков «УСИ», детенышей двое – мальчик и девочка. При рождении от них отказалась мать, и сотрудники зоопарка выкормили их из пипетки.

Сейчас маленьким дикообразикам уже два месяца, они окрепли и уже могут кушать самостоятельно. Скоро их переселят в общий вольер к взрослым дикообразам, а пока малыши живут в кабинете Белякова.

Желающие предложить свои версии имен для маленьких дикобразов могут в течение месяца присылать варианты на страницу Одесского зоопарка в Facebook.

Имена собираются выбрать в конце декабря.

Ранее «Одесская жизнь» писала о пополнении в одесском зоопарке, где родились двое малышей-дикообразиков.

Фото-скриншот Марии Котовой