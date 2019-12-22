Адрес точный: куда и как писать Деду Морозу

В Новый год все верят в чудеса. Дети и взрослые ждут сказки и даже пишут письма Деду Морозу, Санта Клаусу и Святому Николаю. Отделения почты зимних волшебников работают по всему миру. Как написать письмо в резиденцию волшебства, расскажет «Одесская жизнь».

Как оформить послание?

Для начала обсудите с ребенком его желания и мечты. Затем возьмите красивую бумагу или распечатайте шаблон письма – в интернете есть масса разнообразных вариантов на любой вкус. А после можно приступать к написанию.

Конечно, лучше сначала поздороваться, поздравить Дедушку с наступающим, немного рассказать о себе и своих мечтах. А уж потом просит подарки. Также в конверт можно вложить детские рисунки или стихи.

Если хотите получить ответ, в конце письма и на конверте обязательно нужно правильно указать свой полный почтовый адрес с индексом.

Стоимость обычного конверта в отделениях «Укрпочты» – порядка 10 грн., а марок — 1-4 грн.

Где живет Дед Мороз?

Когда мы написали письмо Деду Морозу, красиво его оформили, упаковали в конверт, осталось уточнить адрес зимнего волшебника:

08292, Украина, Киевская область, г. Буча, ул. Институтская, дом 22, Деду Морозу.

01001, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, дом 22, почта Деда Мороза.

За отправку письма по Украине весом до 20 г возьмут 5 грн., всесом от 50 до 100 г — почти 9 грн.

Письмо Санта-Клаусу

Дед Мороз по-фински Йоулупукки. В его резиденцию можно написать письмо на своем языке – и в ответ из Финляндии придет красочное письмо на вашем родном языке.

Адрес: 01001, Santa Claus, Post office Arctic Circle, 96930, Rovaniemi, Finland

Санта Николаус — немецкий Дед Мороз ждет писем на английском языке.

Адрес: 49681 Nikolausdorf, Germany.

Санта Клаус в Гренландии также принимает письма от детей всего мира на английском языке.

Адрес: Santa Claus north poles, Julemandes Postkontor, DK-3900 Nuuk.

В далекой Америке тоже живет Санта Клаус.

Адрес: North Pole, Alaska, USA 99705.

Рассчитать стоимость международной отправки письма в зависимости от его веса можно на сайте «Укрпочты»: ukrposhta.ua.

Учтите, что письмо зарубеж будет идти порядка 5-6 недель.

Куда отправлять письма Святому Николаю?

В новогодние праздники дети пишут письма Святому Николаю. Как рассказывает легенда, раз в год, 19 декабря, он спускается на землю, чтобы посетить деток и сделать им подарки за вежливость, хорошее поведение и усердное обучение. В Украине работает резиденция Святого Николая, куда можно не только приехать, но и написать письмо.

Адрес: 78633, Ивано-Франковская обл. Косовский р-н, с. Пистынь,«Особняк Святого Николая»

По Украине письма идут в течении 3-7 дней, в зависимости от месторасположения городов.

Отправляем послание электронной почтой

В эпоху интернета все можно «порешать» в сети, и даже написать письмо Деду Морозу. Для этого можно воспользоваться следующими сайтами:

Pochta-moroza.com. На сайте нужно заполнить анкету на ребенка: имя, возраст, пол, увлечения. Заплатить 160 грн. Тогда ребенку придет по почте письмо с индивидуальными пожеланиями и подарочным блокнотом в красивом конверте.

Happy-cards.net. На этом ресурсе можно заказать поздравления не только для детей, но и для взрослых. Каждому будет приятно, если в Новый год они получат красивую поздравительную открытку от самого Санта Клауса из Финляндии.

Фото: 1news.com.ua

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