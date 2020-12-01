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В Одесском университете Мечникова продлили «удаленку» до конца года

В Одесском университете Мечникова продлили «удаленку» до конца года

Дистанционное обучение в Одесском национальном университете имени Мечникова (ОНУ) продлили до конца года.

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Соответствующее заявление обнародовано на странице ОНУ в Facebook.

«В соответствии с приказом ректора ОНУ им. Мечникова дистанционное обучение в университете продлено до 31 декабря 2020 года», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что образовательный процесс, а также семестровый и итоговый контроль будут проходить в смешанной форме. Так, для сдачи зачетов, экзаменов и защиты дипломных работ будет использоваться онлайн-режим с использованием Zoom или других месседжеров.

скриншот заявления ОНУ о дистанционном обучении

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Редакция ПРОФИЛЬ

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