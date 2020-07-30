В Одесском СИЗО торжественно откроют VIP-камеру

Мероприятие состоится в полдень в субботу, 1 августа, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Платную камеру будет презентовать министр юстиции Денис Малюська.

Ранее замминистра юстиции Елена Высоцкая назвала Одесский следственный изолятор худшим в Украине. Здание находится в аварийном состоянии, серьезные проблемы с канализацией и электросетями. Смысла ремонтировать его нет.

В мае прошлого года заключенные, недовольные условиями содержания, подняли бунт: напали на сотрудников пенитенциарного учреждения, подожгли служебный автомобиль и административное здание колонии. После этого Минюст решил вовсе расформировать Южную исправительную колонию общего режима №51. На сегодняшний день она не действует, а здания — законсервированы.

Напомним, что СИЗО в Одессе хотят продать.