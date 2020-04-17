В Одесском регионе выявили новые случаи заражения коронавирусом: сколько всего?

По состоянию на 12.00 17 апреля, в Одесской области зафиксировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один из них – летальный.
К обеду пятницы добавилось 4 новых случая.
Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава.
По информации ведомства, заболели жители Беляевского района, в том числе города Теплодар.
Самому старшему пациенту – 87 лет. Младшему – 3 года.
В числе заболевших – 3 детей, 7 медицинских работников, 3 представителей церковной общины.
В Одессе зарегистрировано 33 случая заболевания, 25 – в Подольске.
Фото из открытых источников
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