В Одесском регионе выявили новые случаи заражения коронавирусом: сколько всего?

По состоянию на 12.00 17 апреля, в Одесской области зафиксировано 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Один из них – летальный.

К обеду пятницы добавилось 4 новых случая.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава.

По информации ведомства, заболели жители Беляевского района, в том числе города Теплодар.

Самому старшему пациенту – 87 лет. Младшему – 3 года.

В числе заболевших – 3 детей, 7 медицинских работников, 3 представителей церковной общины.

В Одессе зарегистрировано 33 случая заболевания, 25 – в Подольске.

Фото из открытых источников

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