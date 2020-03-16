В Одесском регионе ремонтируют автодороги: где и какие

В области приводят в порядок десять автомагистралей государственного значения.
Об этом на странице в соцсети сообщила региональная Служба автодорог.
Дорожники уже заделали ямы на площади более 8,8 тыс. кв. м, успев в целом пройтись по свыше 20 км дорог. Рабочие продолжают обрабатывать аварийные места, вырубать кустарник вдоль трасс, расчищать от мусора обочины и ремонтировать барьерные ограждения.
Прежде всего, после зимы приводят в порядок такие дороги:
- М-05 Киев-Одесса;
- М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест);
- М-16 Одесса-Кучурган (на г. Кишинев);
- М-28 Одесса-Южный – /М-14/, с подъездами (обход г. Одессы);
- Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка-/М-16 /;
- Р-71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка- /М-05/;
- Р-75 КПП «Тимково» -Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка;
- Т-16-27 КПП «Серпневое»-Тарутино-Арциз-Сарата;
- Т-16-31 КПП «Табаки»-Болград /М-15/;
- Т-16-43 Граница Молдовы-Фараоновка-Сарата-Дивизия-/Т-16-10/.
Фото: Служба автодорог
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