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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе ремонтируют автодороги: где и какие

В Одесском регионе ремонтируют автодороги: где и какие

В области приводят в порядок десять автомагистралей государственного значения.

Об этом на странице в соцсети сообщила региональная Служба автодорог.

Дорожники уже заделали ямы на площади более 8,8 тыс. кв. м, успев в целом пройтись по свыше 20 км дорог. Рабочие продолжают обрабатывать аварийные места, вырубать кустарник вдоль трасс, расчищать от мусора обочины и ремонтировать барьерные ограждения.

Прежде всего, после зимы приводят в порядок такие дороги:

  • М-05 Киев-Одесса;
  • М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест);
  • М-16 Одесса-Кучурган (на г. Кишинев);
  • М-28 Одесса-Южный – /М-14/, с подъездами (обход г. Одессы);
  • Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка-/М-16 /;
  • Р-71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащеватое-Колодистое-Рыжовка- /М-05/;
  • Р-75 КПП «Тимково» -Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка;
  • Т-16-27 КПП «Серпневое»-Тарутино-Арциз-Сарата;
  • Т-16-31 КПП «Табаки»-Болград /М-15/;
  • Т-16-43 Граница Молдовы-Фараоновка-Сарата-Дивизия-/Т-16-10/.

Фото: Служба автодорог

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