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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе появится солнечная электростанция

В Одесском регионе появится солнечная электростанция

Ноу-хау обустроят в Ренийском районе близ села Плавни.

Там готовятся установить солнечные батареи, а со временем выстроить электростанцию.

Она расположится на площади десять гектаров, передает издание reni-odessa.od.ua.

Для проекта подготовили необходимые документы. Местные власти уже заключили договор с инвестором. Он разработал план строительства и ознакомился с техническими условиями.

Арендатор уже начал перечислять в казну сельсовета плату за аренду земли – примерно 20 тысяч гривен в месяц. После того, как там запустят станцию, сумма может вырасти.

Фото: ria56

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