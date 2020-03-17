В городе под Одессой отменили все автобусы до областного центра

На период карантина будет прекращено сообщение между Одессой и городом Южный.
Автобусы и маршрутки до областного центра перестанут ходить с этой среды, 18 марта.
Об этом сообщает местное издание novosti-yuzhnyy.od.ua со ссылкой на информацию в вайбер-группе “Автостанция г.Южный”.
Решение объяснили соблюдением приказа президента Украины.
“С завтрашнего дня (18.03.20) автостанция в городе Южном закрывается и автобусное сообщение полностью прекращается до специального распоряжения”, – написали информаторы.
Людей просят не паниковать и спокойно ждать отмены распоряжения. Об изменениях обещают сообщить заранее.
Фото: novosti-yuzhnyy.od.ua
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