В Одесском регионе добавилось школ и детсадов, закрытых на карантин

Вслед за Одессой, Южным, Измаилом, тремя громадами и десяти районами области школьный карантин ввели также в Черноморске и Теплодаре.
Об этом стало известно из официальных сообщений руководства городов.
Такие меры решили ввести в связи с продолжающимся ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Пока обучение и в Теплодаре, и в Черноморске решили с 3 февраля приостановить примерно на неделю. А в Черноморске также на карантин закрыли детские сады.
К слову, воспитанников детсадов отправили на карантин и в Измаиле. Там он продлится с 3 по 12 февраля.
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Фото: 24tv.ua
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