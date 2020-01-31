В Одеській області на карантин закрили 68 шкіл і 25 садочків

У 10 районах Одеської області, 3 ОТГ та м. Южне частково припинили навчання через високий рівень захворюваності.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації.

Станом на сьогодні, 31 січня, серед закладів освіти області припинили провадження освітнього процесу у 68 закладах загальної середньої освіти (21983 здобувачів освіти), у 25 дошкільних закладах (3068 вихованців) у наступних районах:

– Арцизький,

– Біляївський,

– Болградський,

– Ізмаїльський,

– Кілійський,

– Лиманський,

– Миколаївський,

– Саратський,

– Тарутинський,

– Ширяївський.

Також частково припинили навчання через високий рівень захворюваності заклади Балтської, Старокозацької, Визирської ОТГ згідно рішення комісій Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Окрім того, закриті на карантин Рішельєвський ліцей, Одеські спеціальні школи №7 та 88, санаторні №3 та 6, не навчаються учні 10 класів Одеської спеціальної школи № 87.

Нагадаємо, вчора, 30 січня, повідомлялося, що на карантин закрили школи у 6-ох районах Одеської області.

Фото: Слово і Діло

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