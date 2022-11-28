В Одесском районе мужчина подобрал неизвестный предмет и остался без пальцев

В Одесской области мужчина лишился пальцев на руке после того как подобрал на дороге сверток, а тот взорвался у него в руках.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, чрезвычайное происшествие случилось вечером воскресенья, 27 ноября, в Одесском районе.

По словам пострадавшего 55-летнего мужчины, он нашел на дороге сверток и когда начал его разбирать, тот взорвался. Следствием столь необдуманного поведения стала травматическая ампутация трех пальцев руки и госпитализация.

Медики призывают жителей Одесской области учитывать такую опасность даже несмотря на то, что наш регион не находится на линии фронта.

«Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей. В случае, если вы увидели подозрительный предмет, звоните по телефону в Национальную полицию и спасателям ГСЧС», – говорится в сообщении.