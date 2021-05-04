В одесском парке произошла массовая драка: один человек ранен

В центре Одессы в парке Преображенский произошла массовая драка, один из участников которой получил ножевое ранение.

Инцидент был в понедельник, 3 мая, сообщили в Департаменте муниципальной безопасности мэрии Одессы.

Сотрудники учрежденяи «Муніципальна варта», патрулируя парк, заметили дерущихся людей – около 10 человек. Они приостановили драку, вызвали бригаду «скорой» помощи и полицию.

Сообщается, что один из участников драки получил ножевое ранение лица. Участник потасовки были знакомы до инцидента и заявления друг на друга не писали.