Три одесских скульптуры: гордость горожан и магнит для вандалов (видео)

Этими тремя скульптурами гордятся все одесситы. Но в то же время, именно они стали магнитом для вандалов.

«Лаокоон и сыновья», «Дети и лягушка», «Эрот и Психея»… Что происходит сейчас с тремя старейшими статуями? Об этом – новое видео от «Одесской жизни».

Так, вандалы ежегодно атакуют скульптуру «Лаокоон и сыновья». Страдают руки, ноги и другие части тел. Недавно на скульптуре восстановили отбитые пальцы сыну Лаокоона.

Неподалеку от Лаокоона находится другое наше мраморное достояние – скульптура-фонтан «Дети и лягушка» («Молодость»). Судьбы у памятников схожи: и ломали их, и лягушку воровали. Часть ноги у мальчика вандалы «ампутировали» еще в январе 2019 года. Позже сообщалось, что фонтан в гораздо худшем положении, чем предполагалось. Таким образом, придется решать уже проблему комплексной реставрации всей композиции, а не отдельных ее элементов.

Скульптура «Эрот и Психея» в Пале-Рояле имеет «местное» название – «Поцелуй». Она также много раз получала от вандалов «по полной». Сейчас фаланга пальца на ноге Эрота отбита, а обе фигуры, как и постамент – в трещинах. Кроме того, Эрот т Психея просто вопят о том, чтобы их помыли-почистили.

Так что любоваться этим мраморным достоянием лучше исключительно издали.

Более подробно о мраморном достоянии Одессы можно прочитать ЗДЕСЬ.

Фото Марии Котовой