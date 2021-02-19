В одесском нацпарке нашли останки древнего животного (фото)

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Кости обнаружили на уровне трех метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

«Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад», — написал Русев на своей странице в Facebook.

Изучить кости и определить их возраст должны эксперты, однако, как отметил эколог, пока желающих нет.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в национальном парке «Тузловские лиманы» высохли пять водоемов.

Фото: Facebook Ивана Русева