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В одесском нацпарке нашли останки древнего животного (фото)

В одесском нацпарке нашли останки древнего животного (фото)

На территории одесского национального природного парка «Тузловские лиманы» нашли останки древнего животного.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Кости обнаружили на уровне трех метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей.

«Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад», — написал Русев на своей странице в Facebook.

Изучить кости и определить их возраст должны эксперты, однако, как отметил эколог, пока желающих нет.

кость древнего животного

в одесском нацпарке нашли останки древнего животного

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в национальном парке «Тузловские лиманы» высохли пять водоемов.

Фото: Facebook Ивана Русева

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