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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском морском порту провели обыски: разоблачили сделку на 54 млн грн

В Одесском морском порту провели обыски: разоблачили сделку на 54 млн грн

Сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыски на территории Одесского морского порта.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, следователи разоблачили финансовую сделку при реконструкции причала №7 Одесского морского порта, во время которой государству нанесен  ущерб в 54 млн грн.

По версии следствия, должностные лица госпредприятия перечислили на счета украинского субъекта хоздеятельности 54 млн грн за выполнение определенных видов работ. Затем после заключения ряда фиктивных договоров эти средства перечислили на счета фиктивных предприятий и распределили между участниками преступной схемы.

При этом работы по реконструкции причала №7 Одесского морского порта фактически выполнены не были.

Идет досудебное расследование.

Напомним, правоохранители также провели обыски в Одесской мэрии.

Фото: Генпрокуратура

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