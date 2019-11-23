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Новости Одессы и Одесской области

Обыски в Одесской мэрии: в Генпрокуратуре рассказали подробности

Обыски в Одесской мэрии: в Генпрокуратуре рассказали подробности

Чиновники Одесского городского совета могут быть причастны к присвоению 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По версии следствия, чиновники горсовета, вероятно в сговоре с коммерческими структурами, могли присвоить почти 100 млн грн при погашении кредитной задолженности коммерческому банку.

“Они искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право требования долга в банке выкупила частная фирма. После этого предприятие, завысив сумму задолженности на 100 млн грн, обратилось в мэрию с требованием ее погашения”, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В связи с этим в помещениях Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности, 22 ноября провели следственные действия для выявления вещественных доказательств.

Сейчас проходит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, обыски в Одесской мэрии проводили в пятницу, 22 ноября. По информации “Думской”, следственные действия связаны погашением долга коммунального предприятия “Теплоснабжение города Одесса” за счет городского бюджета перед банком «Надра».

Фото: Генпрокуратура

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